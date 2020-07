Kleinste Dinge in der Weite richtig sehen, Farben richtig wahrnehmen, auch bei Dunkelheit feine Kontraste erkennen – für junge, gesunde Augen ist das kein Problem – noch nicht. Wie in allen anderen Organen kommt es auch im Auge zu Alterungsprozessen. Diese können die Sehkraft stark beeinträchtigen – das Auge altert.

Dann können wir nicht mehr so gut im Nahen sehen. Die Linse trübt ein, Farben werden schwächer wahrgenommen und Sehen bei Dunkelheit wird schwieriger.

Die ersten Veränderungen nehmen viele schon mit Mitte 40 wahr. Plötzlich hat man Mühe, Dinge in der Nähe scharf zu sehen. Das macht sich auch beim Lesen bemerkbar. Je geringer die Entfernung der Augen zum Buch, desto unschärfer erscheinen die Buchstaben. Der Arm, der das Buch hält, wird immer länger. Augenärzte nennen dies Presbyopie – klassische Altersweitsichtigkeit.

In der Kindheit ist die Linse noch elastisch und lässt sich von den Augenmuskeln leicht stauchen, um die Brechkraft zu variieren. Dieser Vorgang, Akkomodation genannt, ermöglicht scharfes Sehen in der Nähe. Mit den Jahren lässt jedoch die Fähigkeit zur Akkomodation nach. Die Linse verhärtet und lässt sich von den Muskeln immer schwerer verformen. Ihre Brechkraft reicht dann im Nahbereich nicht mehr aus, um das Licht auf der Netzhaut zu bündeln. Das Bild erscheint unscharf.

Zum Glück ist es einfach, in solchen Fällen Abhilfe zu schaffen. Mit einer Lesebrille kann die fehlende Brechkraft der Linse ganz einfach ausgeglichen werden.

Ab Anfang 70 haben viele Menschen dann auch zunehmend Probleme, Dinge in der Ferne scharf zu erkennen. Sie sehen verschwommen, wie durch einen Nebel oder eine zerkratzte Fensterscheibe. Hinzu kommt eine erhöhte Empfindlichkeit gegen Blendungen. Auch dahinter steckt die Linse. Bei Kindern ist sie noch klar und durchsichtig. Das verändert sich mit den Lebensjahren.

Bestimmte Proteine in der Linse beginnen zu verklumpen. Die Linse wird trübe und verfärbt sich gelblich. Das führt zu einem langsamen, schmerzlosen Verlust der Sehschärfe. Außerdem entstehen Blendeffekte, weil das Licht durch die Trübung diffus gestreut wird. Augenärzte nennen die Trübung der Augenlinse Katarakt oder Grauer Star – eine normale Alterserscheinung.

Erst wenn diese Trübung sich so verstärkt, dass es zu merklichen, subjektiven Beeinträchtigungen des Sehens und zu Behinderungen im Alltag kommt, wird es krankhaft. Dann kann der Graue Star operativ behandelt werden, indem die trübe Linse entfernt und eine Kunstlinse einsetzt wird.

Das Glaukom ist etwa für elf Prozent der Fälle von Erblindungen verantwortlich. Jeder zehnte an Glaukom Erkrankte erblindet. Verantwortlich dafür ist eine Störung am Sehnerv. Neben einer gestörten Durchblutung des Sehnervs ist ein erhöhter Augen- Innendruck der wichtigste Risikofaktor für einen Glaukomschaden. Neueren Erkenntnissen zufolge spielen auch niedriger und schwankender Blutdruck eine wichtige Rolle.

Der Eingriff findet unter lokaler Betäubung statt und dauert ca. eine halbe Stunde. Mit einem zwei Millimeter dicken Mikrokatheter wird ein hauchdünner Kunststofffaden in die Ringvene im Auge eingeführt und diese erweitert. Das Kammerwasser kann so wieder normal abfließen. Der Augendruck und der Grüne Star sind mit diesem schmerzlosen Eingriff behoben.

Die altersbedingte Makuladegeneration (AMD) ist die häufigste Erblindungsursache nach dem 65. Lebensjahr. Ursache ist eine Störung an der Netzhaut. Vor allem im Bereich des schärfsten Sehens, der Makula, lagern sich Fette und andere Stoffe ab, so dass die Fähigkeit, scharf zu sehen nach und nach verschwindet. Die Makuladegeneration ist vor allem eine Alterserscheinung. Etwa ein Viertel der 75-jährigen ist von der Erkrankung betroffen.

Als erste Anzeichen bemerken die Betroffenen verzerrtes Sehen, springende Buchstaben, unscharfe Gesichter und verbogene Linien wie beispielsweise an Fensterrahmen. Weiter wird die Umwelt nur noch verschwommen erkannt. Auch in der Ferne nicht zu entziffernde Schilder können einen ersten Hinweis auf diese Erkrankung geben. Nach und nach kann die Sehschärfe weiter abnehmen. Schließlich nimmt man in der Mitte des Gesichtsfeldes nur noch einen großen dunklen Fleck wahr.