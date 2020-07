Allerdings kann sich die Situation in den vermeintlich sicheren Ländern auch wieder schnell ändern. Das gibt Petra Dienst vom Vergleichsportal Reiseversicherung.com zu bedenken. Wenn man heute eine Reise in ein Land buche, für das es keine Reisewarnung gibt, sei das zwei Wochen später vielleicht anders. Das ändere sich ja ständig, so Dienst.

In diese Richtung gehen auch die Hinweise der gesetzlichen Krankenversicherungen. Ein Sprecher der Knappschaft erinnert daran, dass die Gesundheitssysteme in Ländern, in denen Corona wütet, schnell an ihre Grenzen geraten. Dann könnten die Versicherungen auch nichts tun, um im Ausland erkrankten Versicherten zu helfen. Theoretisch greifen in der EU und in Ländern, mit denen Deutschland Versicherungsabkommen hat, auch die gesetzlichen Versicherungen.