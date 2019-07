Von den in Sachsen untersuchten Produkten überschritten zwei von neun die EU-Grenzwerte für diese beiden Stoffe. Vergleichbare Tests in anderen Bundesländern kommen auf eine deutlich höhere Quote - in Berlin lagen zum Beispiel von 37 Proben alle über der Grenze. Verschiedene Händler wie Depot, das Dänische Bettenlager oder der Discounter Tedi starteten Rückrufaktionen, nachdem die Ergebnisse veröffentlicht wurden.