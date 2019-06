Mediziner unterscheiden Bauchschmerzen zunächst danach, wo sie auftreten. Im oberen Bauchbereich kommen hauptsächlich Magen, Speiseröhre und Galle als Ursprung der Schmerzen in Frage. Dann geht es ins Detail: Mit einem Ultraschall lassen sich schmerzhafte Gallensteine identifizieren, eine Magenspiegelung zeigt Entzündungen der Speiseröhre, der Magenschleimhaut oder ein bestehendes Magen- oder Zwölffingerdarmgeschwür.

Bildrechte: imago/Science Photo Library Im Unterbauch ist die Diagnostik schwieriger. Sind gynäkologische Ursachen bei Frauen ausgeschlossen, rückt als nächstes der Darm ins Visier. Hierbei wird unterschieden, ob die Schmerzen im linken oder im rechten Unterbauch auftreten. Beschwerden auf der linken Bauchseite deuten auf Divertikel hin. Fast jeder hat solche kleinen Ausstülpungen im Dickdarm, die sich mit zunehmendem Alter entzünden und Beschwerden verursachen können. Schmerzen im rechten Unterbauch sind häufig Anzeichen für einen gereizten oder entzündeten Wurmfortsatz, besser bekannt als Blinddarm.

Entzündungen und Verwachsungen im Darm

Bildrechte: imago/Jochen Tack Häufig ist auch eine Gastroenteritis die Ursache, also eine Entzündung im Darm. Stammt sie von Campylobacter-Erregern, helfen Antibiotika. Hinter den Beschwerden können aber auch Verwachsungen stecken, die sich nach Operationen an größeren Narben bilden und krampfartige, stechende Schmerzen auslösen können. Obwohl dies gar nicht so selten der Falls ist, denken Ärzte oft nicht an diese Möglichkeit, weil sie schwer zu diagnostizieren ist. Ein ausführliches Patientengespräch, ein Ernährungstagebuch, Ultraschall- und CT-Untersuchungen oder eine Darmspiegelung können Aufschluss über den Auslöser der Bauchschmerzen geben.

Diese Bauchschmerzen deuten auf eine Blinddarm-Entzündung hin

Mit 140.000 Operationen jährlich gehört die Blinddarm-OP zu den häufigsten Baucheingriffen in Deutschland. Die Häufigkeit für eine Blinddarm-Entzündung liegt bei 100 von 100.000 Menschen – und es kann Menschen jeden Alters treffen. Rund zehn Prozent der Patienten sind älter als 60 Jahre.

Bildrechte: imago/Science Photo Library Eigentlich ist es der Wurmfortsatz, der die Beschwerden hervorruft. Im linken Unterbauch befindet sich am Ende des Dickdarms der Blinddarm. An ihm hängt der etwa zehn Zentimeter lange Wurmfortsatz, der Appendix. Deshalb sprechen Mediziner von einer Appendizitis. Es wird vermutet, dass er sich entzünden kann, wenn sich dort über längere Zeit Speisereste festsetzen. Früher wurde davor gewarnt, keine Kerne zu verschlucken und Körner gut zu kauen, aber damit hat es nichts zu tun. Vielmehr weiß man nicht genau, was die Reizung oder Entzündung verursacht. Frauen tragen mit 24 Prozent ein etwa doppelt so hohes Risiko, im Laufe ihres Lebens eine akute Blinddarmentzündung zu bekommen, wie Männer. Bei ihnen sind es nur etwa zwölf Prozent.