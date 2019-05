Es gibt zwei verschiedene Diabetes-Typen: Typ-2-Diabetes ist die häufigste Form. Etwa 90 Prozent der Diabetiker sind daran erkrankt. Er wird auch "Altersdiabetes" genannt. Der Begriff führt jedoch in die Irre, da dieser Diabetes-Typ nicht nur bei älteren Menschen auftritt, sondern zunehmend auch bei jüngeren Erwachsenen. Bei Typ-2-Diabetes reagiert der Körper weniger empfindlich auf Insulin. Das Hormon dient dazu, den Zucker aus dem Blut in die Zellen zu transportieren, um dort die benötigte Energie zur Verfügung zu stellen. Während die Ursache bei älteren Patienten in erster Linie an einem altersbedingten Nachlassen der Insulin-Empfindlichkeit liegt, ist der Grund für die Erkrankung bei jüngeren Patienten meist falsche Ernährung, Übergewicht und mangelnde Bewegung. Auch die genetische Veranlagung kann eine Rolle spielen. Typ-1-Diabetes ist eine Autoimmunkrankheit. Sie tritt meist schon in der Jugend auf. Das Immunsystem zerstört Zellen, die das Hormon Insulin herstellen. Typ-1-Diabetiker müssen häufig ihr Leben lang Insulin spritzen.