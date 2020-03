Tipp 1 : Durch regelmäßige Bewegung wird auch das Übergewicht reduziert und so der Blutdruck gesenkt. Mit einem durchdachten Sportprogramm ist bei Bluthochdruck eine Verringerung der Werte um etwa 5 bis 10 mm Hg möglich.

Tipp 4: Mit dem Rauchen aufhören, denn Nikotin hat eine gefäßverengende Wirkung, die den Blutdruck steigen lässt. Tipp 5: Stress abbauen! Hektik, Zeitdruck und Ärger treiben den Blutdruck in die Höhe. Es ist sinnvoll, spezielle Übungen zu erlernen, die bei der Entspannung helfen, wie autogenes Training, Tai Chi, Yoga und Atemtechniken.

Das Wasser muss so lange über das Bein plätschern, bis die Kälte durchgedrungen ist. Jetzt das Gleiche nochmal von vorn: erst warm, dann kalt. Dieser Wechsel trainiert die Elastizität der Arterien. Und am Schluss die Füße warm einpacken. Ein Arm-Bad, zum Beispiel im Waschbecken, hat den ähnlichen Effekt. 30 Sekunden die Arme in kaltes Wasser tauchen. Dann Oberkörper warm anziehen!