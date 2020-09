Bereits im März war diese Methode von der FDA grundsätzlich erlaubt worden , damals aber ausschließlich als Notfallbehandlung für Patienten im lebensbedrohlichen Zustand. Das, so Professor Tonn, der eine Stiftungsprofessur des Deutschen Roten Kreuzes an der Technischen Universität Dresden inne hat, sei auch hierzulande der Fall.

Eine dieser Studien ist die sogenannte CAPSID-Studie vom Deutschen Roten Kreuz. Dafür spenden in ganz Deutschland Menschen Blutplasma, auch in Dresden und am Universitätsklinikum Leipzig. Für die Studie würden vorerst nur Spender infrage kommen, die eine hohe Anzahl an sogenannten neutralisierenden Antikörpern aufweisen.