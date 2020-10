Menschen, die Blut brauchen, sind meist krank oder schwer verletzt und daher geschwächt. Umso wichtiger ist es, dass sie sich durch gespendetes Blut keiner Gefahr aussetzen. Das ist zum Beispiel in den späten Achtzigerjahren passiert, als sich viele Empfänger mit HIV infiziert haben. Damit Blutspenden sicher sind, regelt die „ Richtlinie zur Gewinnung von Blut und Blutbestandteilen und zur Anwendung von Blutprodukten “ wie mit dem Blut umgegangen wird – und wer überhaupt spenden darf.

Prinzipiell darf jeder gesunde Mensch Blut spenden. Das heißt, man muss über 18 Jahre alt sein und über 50 Kilogramm wiegen. Bis wann man spenden darf, ist allerdings unterschiedlich. Beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) darf man bis zum 72. Lebensjahr spenden, der Uni.Blutspendedienst OWL lässt Spender bis 68 Jahre zu. Erstspender dürfen allerdings nicht älter als 65 sein. Und es gibt natürlich gesundheitliche Kriterien, die Menschen als Spender ausschließen. Wer an einer chronischen Erkankung leidet, ist lebenslang ausgeschlossen. Wer beispielsweise krank ist – auch „nur“ mit einer Erkältung – darf nicht spenden.

Männer, die in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung leben, würden bei der Blutspende benachteiligt, so der LSVD. Bildrechte: imago images/Westend61

Ausgeschlossen wird auch, wer ein besonders hohes Risiko für eine HIV-Erkrankung hat. SexarbeiterInnen oder Menschen mit häufig wechselnden Sexualpartnern sind "für 12 Monate von der Spende zurückzustellen", so die offiziellen Richtlinien. Homosexuelle Männer dürfen ebenfalls 12 Monate lang keinen Sex gehabt haben, bevor sie Blut spenden. Begründet wird das damit, „dass Sexualverkehr unter Männern mit einem besonders hohen Risiko einer HIV-Übertragung behaftet ist.“ Zahlen des Robert Koch-Instituts (RKI) zeigen, dass rund zwei Drittel der Neuinfektionen mit HIV bei Männern, die mit Männern Sex haben (MSM), auftreten. Allerdings sind die Zahlen der HIV-Infektionen in den vergangenen Jahren insgesamt zurückgegangen, in der Gruppe der sogenannten „MSM“ zwischen 2013 und 2018 sogar um 27 Prozent.