moderator: Ab 21 Uhr gibt es wieder die "Kleine Coronasprechstunde" von Hauptsache Gesund - via Chat. Diesmal beantwortet Dr. Hauke Walter Ihre Fragen. Er ist Facharzt für Labormedizin und Leiter eines Medizinlabors in Stendal. moderator: Und so funktioniert es: Die Fragen erscheinen erst zusammen mit den Antworten des Experten im Chat. moderator: Liebe User, es geht los! moderator: Ich begrüße den Experten und alle Chatter. moderator: Wir sind gespannt auf Ihre Fragen! angsthase: Mit wie vielen Infizierten rechnen Sie bis Weihnachten, wenn Sie sich den bisherigen Verlauf ansehen? Dr. Hauke Walter: Schwireige Frage. Ich gehe davon aus, dass ungebremst täglich ähnliche Zhalen Neu-Infizierte dazu kommen werden. Ich gehe eher nicht davon aus, dass es jeden Tag immer mehr mehr werden. Aber 20000 jeden Tag werden es schon bleiben. das macht dann eine knappe Million noch dieses Jahr moderator: Liebe User, bitte Fragen zum Thema Corona-Erkrankung stellen. Brigitte: Kann man als Risikogruppe sicher sein das man schnell eine Impfung erhält? Wie wird das ablaufen? Muss man sich irgendwo eintragen lassen? Dr. Hauke Walter: Nein. Ich kann nicht sagen, dass ich eine Impfung in absehbarer Zeit für wahrscheinlich halte. hägar: Hallo zusammen, meine Frage ist: gibt es als Krankheitszeichen auch "hoher Druck im Hals/Rachen-Bereich, ohne weitere Anzeichen"? Einergehend mit einem Unwohlsein, wie bei einer Erkältung? Hintergrund ist, dass ich im März, als alles noch nicht so extrem war, wie heute, genau diese Anzeichen hatte. Bin 55 Jahre alt. Gruß Hägar Dr. Hauke Walter: Es gibt nahezu alle Arten von Symptomen und sogar sehr oft keine. Wer unsicher ist, sollte einen Antikörper-Test (IgG) machen lassen. Der Test kann die Frage beantworten, ob man jemals Kontakt hatte. moderator: Ich begrüße auch alle jetzt hinzugekommenen Chatter. Corona: Danke, dass Sie sich für uns Zeit nehmen! Warum werden noch immer Antikörpertests als Nachweis für eine durchgemachte SARS-CoV-2-Infektion in der Vergangenheit gemacht, obwohl man seit vielen Wochen weiß, dass bei vielen gar keine hohen Spiegel aufgebaut werden und selbst bei anfangs hohen Spiegel es viele (Ex-)Infizierte gibt, deren Spiegel schnell unter die Nachweisgrenze sinken? Dr. Hauke Walter: Es gibt keine andere Möglichkeit, diese Frage mit hoher Sicherheit zu beantworten. Besser als nichts ist besser als nichts. Patrick: Guten Abend Herr Walter, Die PCR Testkapazitäten kommen langsam an die Grenzen. Systeme für gepoolte Tests existieren sind aber noch nicht zertifiziert und werden daher noch nicht eingesetzt. Jedoch wären sie ein gutes Verfahren um z.B. Heime aber auch Studenten zum Semesterstart im großen Rahmen zu screenen. Steigenden Infektionszahlen könnte das in den Unistädten bremsen und in Heimen hätte man Zeit gewonnen bis die AG Tests breit eingesetzt werden können. Warum dauert die Zulassung so lang? Dr. Hauke Walter: Hallo Patrick, es ist nicght alles schwarz weiß. Es gibt sogar ungenutzte PCR-Kaüazitäten in Deutschland, die nicht abgefragt werden. Ich arbeite slebst daran und wir bauen täglich neue Kapazitäten aufr, während andere die Flagge streichen. Pooling ist nicht verboten und Notsituationen erfordern Maßnahmen, nicht gerede um Zulassung. Wir poolen und ich keine kein Labor, dass es nicht tut oder getan hat. Die steigenden Zahlen aber sprechen leider gegen fortgesetztes Poolen. Lotte: Wie lange dauert es bis die ersten Symptome nach einem Kontakt mit einem Coronainfizierten auftreten und nach wieviel Tagen kann ich andere Menschen anstecken? Dr. Hauke Walter: 2-14 Tage bis zu den ersten Symptomen, am häufigsten 6 Tage. Etwa 2 Tage vor dem Auftreten der Symptome ist man bereits ansteckend und sogar am meisten moderator: Liebe User, unser Experte beantwortet heute Fragen rund um das Thema Corona. gabi: Wie lange dauert es denn, bis das Ergebnis von einem pcrTest aus dem Labor kommt? Dr. Hauke Walter: der Tests selbst dauert im Labor vlt 6 Stunden. Der Rest der Zeit ist Logistik und Kapazität. Ergebnisse die länger als 2 Tage auf sich warten lassen, sind indiskutabel spät (meine Meinung). Multiprofessor: Ich habe bei meiner Frage das Fragezeichen vergessen. Ich hoffe, dass dieser Lapsus jetzt zum Anlass genommen wird, auf meine Frage nicht zu antworten. moderator: Bitte noch einmal abschicken. Ohne Fragezeichen sah es aus wie ein Kommentar;-) JulianP: Hallo Herr Walter Wie lange gehen sie davon aus das wir noch mit COVID-19 zu tuen haben? Wird sich demnächst eventuell etwas verändern? Dr. Hauke Walter: Diese Saison jedenfalls, also bis März21 etwa. Danach sollte es ausreichend Erfahrung geben, dass man frühzeitig genug die Keimzentren erkennt und dann gibt es das nur hie und da noch. Corona: Was hat Sie aus virologischer Sicht an den Eigenschaften von SARS-CoV-2 am meisten überrascht? Dr. Hauke Walter: Nichts überraschendes für mich. Außer wie unvirologisch die öffentliche Hand agiert. Dierich: Wenn die Teststrategie jetzt geändert wird und nur noch Menschen mit Symptomen getestet werden, wie kann man die Infektionszahlen einschätzen oder vergleichen. Ob die Zahl sinkt oder nicht? Dr. Hauke Walter: Sehr schwer vergleichbar. Aber man sollte die Teststrategien nicht einschränken, sondern erweitern. Alma: War im Krankenhaus wegen Luftnot/ Kurzatmigkeit bei Belastung sowie Belastungsinsuffizienz. 2 Tests ergaben - kein Covid 19. Festgestellt wurde ein Boca-Virus. Meine Beschwerden bestehen unverändert seit 5 Wochen. Dazu gekommen sind weiter Kopfschmerzen, in den Beinen ein Unsicherheitsgefühl, Fiepen im Ohr bei auch geringer Belastung. Sind das Symptome bei Boca-Virus oder wie ist ihre Diagnose. Wegen Covid 19 habe ich erst einen Termin am 27.01. in der Uni-Klinik Dresden. Wie weiter? MfG Alma Dr. Hauke Walter: Die Tests sind gut genug. Sie haben wohl Boca. Bibi: Ich halte Abstand, jmd. bewußt nicht anatmen sowie Hygiene für am wichtigsten, um Ansteckung zu vermeiden, insbesondere draußen. "Viren mögen keinen Sauerstoff", heißt es. Gilt das auch für Covid19? Danke und alles Gute Ihnen! Dr. Hauke Walter: Viren ist der Sauerstoff egal. Was draußen gilt, ist eine verminderte Wahrscheinlichkeit, weil die Luft besser zirkuliert. ts7315: Hallo an Alle. Wo bzw. wie kann man herausfinden, wo man einen Antikörper-Test machen lassen kann? Hier bei uns auf dem Lande gibt es hierzu keine Informationen. Wie teuer ist ein solcher Test? Dr. Hauke Walter: der Test kostet etwa 11-14€. Viele Labore bieten die Tests an. Der Hausarzt kann Ihnen Blut abnehmen und in sein Labor schicken. Wenn die es nicht slebst machen, suchen sie ein Labor, das es tut. moderator: Tipp: Die Frage erscheint immer erst mit der Antwort des Experten im Chat. Morle: Ist festgestellt worden, ob Personen das zweite Mal erkrankt sind, jetzt und im Frühjahr? Dr. Hauke Walter: Es gibt eine kleine Zahl angeblicg gesicherter Zweit-Infektionen. Grundsätzlich erscheint mir das leicht möglich, nur meistens (bei Viren des Atemtrakts)dauert es wenigstens bis zum nächsten Winter, bis man sich wieder infizieren kann (wenn nicht dem übernächsten) Jess: Hallo, mich würde interessieren wie mein Mann an Corona erkranken konnte und mein Test aber negativ ausfiel und das obwohl wir engen Kontakt(z.B.Küssen, ich saß direkt neben ihm als er hustete) zueinander hatten bzw. haben? Dr. Hauke Walter: Es gibt offensichtlich Menschen, die sich nur schwer infizieren. Auch gibt es Menschen, die sich infizieren und nicht erkranken und manche von denen entwickeln auch keine Antikörper bzw. haben nur für sehr kurtze Zeit nachweisbar Viren im Nase oder Rachen. Warum wweiß derzeit noch niemand genau. Es ikst sogar unklar, ob derselbe mensch nicht wannanders doch schwerer erkranken kann, selbst wenn er zuvor fast nichts gehabt hatte. Corona: Ein großer Unterschied von SARS-CoV-2 zu z.B. SARS-1 ist, dass schon VOR ersten Symptomen oder auch asymptomatische Infizierte so viel Virus ausscheiden können, so dass Infektionsketten zu lange unentdeckt verlaufen können. Kennt man diesen Eigenschaft auch von anderen Viren? Dr. Hauke Walter: Ja, von vielen. Es ist nützlich für einen Erreger, ansteckend zu sein, bevor der Überträger krank wird. moderator: Das Interesse ist sehr groß, es sind viele Fragen aufgelaufen. moderator: Herr Dr. Walter beantwortet so viele wie möglich. Sunshine: Weshalb dürfen Mitarbeiter einer Klinik nach einer Coronainfektion ohne Nachweis eines negativen Covid Tests nach 10 Tagen bei Symptomfreiheit wieder zur Arbeit gehen? Dr. Hauke Walter: Man geht einfach davon aus, dass es nicht solange dauert und die Tests werden oft einfach nicht gemacht aus Kostengründen. Sträflich dumm. Gerade in KH sollte das Personal regelmäßig getestet werden. Denn wo gehen kranke Leute hin? Corona: Auf meine Frage "Was hat Sie aus virologischer Sicht an den Eigenschaften von SARS-CoV-2 am meisten überrascht?" Antworteten Sie "Nichts überraschendes für mich. Außer wie unvirologisch die öffentliche Hand agiert." Darf ich anmerken, dass ich befremdet von der unvirologischen Reaktion vieler Mediziner (z.B. der KBV und BÄK, aber z.B. auch der Fachgesellschaft der Pädiater) bin? Da ist viel Nachhilfe nötig ... Dr. Hauke Walter: Ich habe Fransn an den Lippen... aber da gehört m.E. nach eine klare strategische Vorgabe von oben her. Das Chaos hat nichts Überzeugendes und hilft auch nicht beim eindämmen weiter. wie man sieht 8KB28k: hallo, wie sieht es denn mit der verbreitung von aerosolen mit den elektrischen händetrocknern auf öffentlichen WC´s aus? Dr. Hauke Walter: Aerosole sind überschätzt. Ja, es gibt sie aber meistens sind es größere Tropfen. Elektrische Händetrockner waren schon immer Keimscheleudern ohne Ende und ich benutze sie nie. Lieber nasse Hände Spike: Guten Abend, Wie kann man sich als Medizinstudent sinnvoll in der Pandemie-Bekämpfung einbringen? Dr. Hauke Walter: Das habe ich mal versucht herauszufinden. Hier wäre - gerade wenn die UNis im Grunde nicht unterreivhten - eine Mnege ausreichend geschultes Personal ... teiber1960: Frage zu Corona: Es gibt UV-Desinfektionssysteme (Lampe, Fach usw. für den Heimanwender) Gibt es sichere Erkenntnisse über eine tatsächliche Desinfektion, und wie lange sollte man z.B. mit der UV- Lampe über die Masken gehen Dr. Hauke Walter: Kann ich nicht sagen. UV ist immer oberflächlich. lieber einfach waschen. Da seife schon hilft, braucht es nicht mal kochwäsche marlies: Mein Mann und ich sind 76 und 81 Jahre alt. Frage: Reichen die blauen Mund-Nasenmasken oder sollen wir lieber zum Beispiel beim Einkauf eine FFp 2 Maske tragen. Besten Dank für die Antwort Dr. Hauke Walter: Jede Maske reicht aus, sofern sie auch Mund und Nase bedeckt. Das Virus kommt in Tröpfchen durch die Luft .. die bleiben hängen Susa: Hallo Ich habe gehört, dass Viren Wärme nicht mögen. Wären Frauen in den Wechseljahren mit Hitzewallungen dann im Vorteil oder besser geschützt? Vielen Dank Dr. Hauke Walter: Käse :D Gabi60: Hallo...der Coronatest wird nicht von allen KLiniken gefordert. Ich bin am 6.10.20 zur Reha und am 22.10.20 mit Erkältungssymptomen in null komma nix aus der Klink verwiesen. Am 23.10.20 Coronatest positiv. So viel zur Ansteckungsgefahr in Rehakliniken. Dr. Hauke Walter: Eine KLinik, die Patienten noch ungetestet aufnimmt, würde ich nicht empfehlen. Eine klinik, die ihr Personal nicht regelmäßig testet, würde ich nicht betreten ! Pia: Viele Menschen tragen die Masken UNTER der Nase. Warum wird das geduldet? Die Virenlast in der Nase ist doch hoch Dr. Hauke Walter: Exzellent. Keine Ahnung warum. es nützt dann gar nichts. Evi: Im Mai bin ich an Covid 19 erkrankt. Bis heute leide ich unter Sehstörungen. Niemand nimmt das ernst, weil es nicht zum Krankheitsbild passt. Die Sehstörungen haben aber erst mit der Erkrankung begonnen. Auch mein Mann war erkrankt und leidet an Sehstörungen. Gibt es Erkenntnisse darüber? Dr. Hauke Walter: Ist eher nichts bekannt. Aber CoV2 kann Mikrothromben auslösen, die dann kleine Gefäße verschließen wie bei einem Schlaganfall oder einem Herzinfarkt. Das könnte auch im Auge Probleme machen. Pia: Besteht bei Vorliegen einer Hashimoto-Erkrankung ein höheres Risiko, an Corona zu erkranken? Dr. Hauke Walter: Im Grunde ja, wenn denn das Immunsystem noch richtig arbeitet. Ein ausgebrannter Hashimoto ... eher nicht. moderator: Tipp: Es lohnt sich bei den anderen Antworten zu schauen, ob die eigene Frage vielleicht dadurch schon beantwortet wurde. Sunshine: Genau so sehe ich das auch. Grotesk finde ich es, dass die Mitarbeiter zwar wöchentlich getestet werden, allerdings nach 10 Tagen einfach davon ausgegangen wird, dass keine Absteckung mehr möglich ist halte ich für unverantwortlich. So werden Patienten gefährdet aber auch die Mitarbeiter. Ab einem Alter von 50 Jahren zahlt man zur Risikogruppe? Dr. Hauke Walter: Ich würde eher sagen ab 60, aber ab 50 fängt es an zu steigen. hängt davobn ab wie fit man ist moderator: Im Anschluss können alle Fragen und Antworten auch bequem im Protokoll nachgelesen werden. Pepe: Eine Frage noch zu Masken. Natürlich bieten sie einen gewissen Schutz. Immer mehr Städte führen sie jetzt im Freien ein. Wir haben Herbst, es windet, es regnet die Leute versammeln sich weniger und laut RKI Studie gab es im Sommer keine Ausbrüche im Freien (volle Strände, volle Innenstädte) verlassen wir uns da nicht zu sehr auf den Schutz und vernachlässigen andere Maßnahmen die effektiver sind? Dr. Hauke Walter: Ich sehe im Freien eher wenig Probleme und auch keinen Grund für Masken, es sei denn sie demostrieren gerade in Kuschelgruppen ;) Man muss es nicht übertreiben, sondern sinnvoll ddann schützen, wenn es nötig ist (innen z.B.) moderator: Die Zeit rast. Die letzten zehn Minuten brechen schon an. Momo: Hallo, trotz Teillockdown explodieren die Infektionszahlen. Hat sich das Virus verändert, um viele anzustecken? Dr. Hauke Walter: Nein, die Maßnahmen sind nicht effizient. Wenige gute Maßnahmen reichen aus, das meiste schränkt viel ein und hilft wenig. Multiprofessor: Im Salzlandkreis ist eine ganze Busladung infizierter Touristen aus Tschechien ohne rechtzeitige Kontrolle an der Staatsgrenze zurückgekommen und hat über Familien und Freunde eine neue Welle ausgelöst. Welchen Sinn macht ein isolierter Binnenland-Lockdown, wenn zeitgleich immer noch Virus-Primärträger ungehindert (ohne medizinische Kontrolle und Schnelltest bzw. Quarantäne) über offene Staatsgrenzen laufend einreisen können und dann Inländer als neue Multiplikatoren regelmäßig anstecken ? Dr. Hauke Walter: Mal abgesehen davon, dass es ausreichend Infizierte in Deutschland gibt, so dass keine Veranlassung besteht, ausläöndsiche Mitbürger zur Verantwortung zu ziehen: Es macht wenig Sinn. Wir brauchen eine effiziente Kontakltverfolgung der Infizierten. Dann unterbicht man die Infektionsketten. Nur das hilft: Testen, Kontakte der Infizierten identifizieren und dann diese testen. moderator: Noch drei Fragen werden beantwortet ... Bibi: Viele Menschen benutzen ihre Maske auch immer wieder. Ich sah eine Maske 50 min auf Badelatschen liegen, während die Dame Aquafitness machte. Erhöht sich in dieser Zeit die Virenlast? Sie setzte sie danach wieder auf. :o Dr. Hauke Walter: Gute Frage. Viren vermehren sich nicht selbst, sie brauchen den Wirt. Wenn eine Maske trocknen kann, während sie nicht benutzt wird, ist es recht ungefährlich , sie wieder zu nutzen. Trockenheit ist der Feind von CoV2 Corona: Werden eigentlich von den einzelnen Abstrichen Rückstellproben im Labor gemacht? Ich frage, da es in den letzte Tagen Berichte von etlichen "falsch positiven" Tests bei Profifußballern gab und ich nicht sicher bin, ob Fußballclubs uns Journalisten die Tatsachen richtig erfassen und benennen. Dr. Hauke Walter: Nein, das können wir meist nicht machen. Aber in meinem Labor werden alle Proben mindestens doppelt getestet. Wir haben Fehlerraten von 1:100000,. Ich glaube, das ist wenig genug. moderator: Tipp: Nächste Woche gibt es wieder einen Expertenchat zum Thema Corona - wie immer ab 21 Uhr. Engelchen : Wir werden wöchentlich im Betrieb getestet (fleischverarbeitender Betrieb). Es werden Rachenabstriche gemacht und beim Betreten des Betriebes Temperaturmessungen vorgenommen. Wie sicher und sinnvoll sind diese Maßnahmen, wenn ich keine Symptome habe und andererseits die Labore überlastet sind. Dr. Hauke Walter: Sehr sehr sinnvoll !! Temperatur weniger als die Tests, nur weiter so. Dr. Hauke Walter: Und tschüß, das hat spaß gemacht Bibi: Sauna ab 70° hilfreich? Herzlichen Dank an Sie, Herr Walter, und auch an Sie, Herr/Frau Moderator! Alles Gute Ihnen! moderator: Vielen Dank! Dr. Hauke Walter: Saunen ab 70° ja moderator: Ich bedanke mich bei unserem Experten und allen Chattern für den spannenden Chat. moderator: Das war es für heute. Dr. Hauke Walter: Sehr gern moderator: Ich wünsche allen noch einen schönen Abend und bleiben Sie gesund! moderator: Das Protokoll zum Nachlesen finden Sie in Kürze auf MDR.de. Dr. Hauke Walter: Das wünsche ich Ihnen auch