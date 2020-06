Schutz vor Herzinfarkt Cholesterin auf natürliche Weise senken

Und: Unser Körper stellt Cholesterin sogar selbst her. Das meiste davon wird in der Leber produziert, direkt aus den tierischen Fetten, die über die Nahrung aufgenommen werden. Die restlichen Anteile stammen aus dem Verzehr von cholesterinhaltigen Lebensmitteln.

Bildrechte: IMAGO

Cholesterin ist im Blut an Trägereiweiße, so genannte Lipoproteine, gebunden. Von Bedeutung sind hier LDL (Lipoproteine niedriger Dichte) und HDL (Lipoproteine hoher Dichte). Beide Werte können gemessen werden, sie ergeben zusammen den so genannten Gesamt-Cholesterinwert.



LDL transportiert das Cholesterin zu den Körperzellen und Organen, wo es weiterverarbeitet wird. HDL transportiert Cholesterin, das von den Zellen nicht mehr benötigt wird, zur Leber. Dort wird es abgebaut. Befindet sich zu viel LDL, sprich "schlechtes Cholesterin" im Blut, können sich in den Gefäßwänden Ablagerungen bilden.