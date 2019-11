Er ist nervig, lästig und eine ernstzunehmende Krankheit: Chronischer Juckreiz, fachsprachlich Pruritus, ist alles andere als nur ein bisschen Kratzen auf der Haut. Bis zu 25 Prozent der Bevölkerung sind im Laufe ihres Lebens von dem Problem betroffen, das die Lebensqualität oft grundlegend einschränkt – in einem Maß, das vergleichbar mit den Auswirkungen chronischer Schmerzen ist, wie eine Studie der Universität Heidelberg ergab. Zudem stellt der Drang zum ständigen Kratzen eine psychische Belastung dar: "Manche Patienten entwickeln darunter depressive Episoden oder sogar Depressionen und Angststörungen", sagt Dr. Claudia Zeidler, Dermatologin am Universitätsklinikum Münster. Dort gibt es seit 2002 das "Kompetenzzentrum Chronischer Pruritus" , eine Juckreizambulanz, in der Spezialisten aus verschiedenen Fachgebieten Patienten mit länger als sechs Wochen anhaltendem Juckreiz behandeln.

Häufig wird die Ursache des Leidens lange Zeit nicht erkannt. Nicht immer ist tatsächlich die Haut erkrankt, auch wenn sich der Reiz hier manifestiert. Ein möglicher Ausgangspunkt sind Erkrankungen der Leber oder der Galle. Man spricht dann vom sogenannten cholestatischen Juckreiz. Der ist am Abend und in den frühen Nachtstunden am stärksten und tritt üblicherweise an den Extremitäten auf: "Es ist ganz klassisch, dass Patienten, die Juckreiz aufgrund einer Lebererkrankung haben, beschreiben, dass er entweder an den Handinnenflächen und Fußsohlen angefangen hat oder dort trotz Therapie noch besonders schlimm vorhanden ist", bestätigt Claudia Zeidler. Wie genau der cholestatische Juckreiz entsteht, ist wissenschaftlich bislang nicht geklärt.

Auch beim sogenannten neuropathischen Juckreiz liegt die Ursache nicht dort, wo es juckt, sondern ganz woanders: Er entsteht, wenn Nerven beschädigt werden, beispielsweise durch Druck. Drückt also ein Bandscheibenvorfall an der Halswirbelsäule auf die Nervenfasern im Rückenmark, wird der dort liegende Nerv so gereizt, dass er in der Region im Körper, die er versorgt, Juckreiz auslöst. Und mehr noch: "Typisch für den neuropathischen Pruritus ist, dass die Patienten nicht nur reines Jucken beschreiben, sondern auch ein Brennen und Stechen", so Claudia Zeidler. Die Empfindungen würden oft wie Nadelstiche oder elektrische Schocks beschrieben. Ebenfalls charakteristisch: "Die Patienten geben meist einen streng lokalisierten Juckreiz in einem Areal an." Die Symptomatik lässt sich sogar nachweisen – in Proben betroffener Haut finden sich deutlich weniger Nervenfasern als normal. Auch Dialyse-Patienten sind häufig von chronischem Juckreiz betroffen. Zudem kann das Leiden als Folge von Krebstherapien sowie bei psychiatrischen und neurologischen Krankheiten auftreten. So unterschiedlich wie die Ursachen sind auch die Therapien. Bei manchen Patienten wirken Medikamente, die für den Juckreiz verantwortliche Rezeptoren blockieren. Anderen helfen Psychopharmaka und Anti-Histaminika.