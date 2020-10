Die sogenannten AHA-Regeln im Kampf gegen die Corona-Pandemie (Abstand + Hygiene + Alltagsmasken) sind durch ein L ergänzt worden. L steht für regelmäßiges Lüften von Innenräumen, in denen sich Menschen aufhalten. Besonders wichtig ist das jetzt in der kalten Jahreszeit, wo sich die Menschen häufiger in geschlossenen Räumen aufhalten als im Sommer.