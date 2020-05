Warum es keinen Sinn macht, großflächig auf Corona-Antikörper zu testen

Dr. Hauke Walter Bildrechte: privat

Ob jemand gegen Corona immun ist, zeigen die Antikörper im Blut. Nach derzeitigem Stand wäre davon auszugehen, dass diese Menschen aktuell noch immun wären - also das Virus auch nicht übertragen könnten. Warum wird dann nicht großflächig auf Antikörper getestet, haben wir den Labormediziner Dr. Hauke Walter gefragt. Er hat in Erlangen lange am Institut für Virologie gearbeitet und betreibt mittlerweile ein eigenes Testlabor in Stendal. Dort wertet er auch Coronatests aus und unterstützt Krankenhäuser bei der optimalen Behandlung besonders schwer infizierter Patienten.