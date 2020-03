Bernd Ueberfuhr aus Großenhain hat sich an die Redaktion von "Einfach genial" gewendet, um seine Idee zur Minimierung der Infektionskette vorzustellen. Sie setzt an Türklinken und Einkaufwagen an, also an Stellen, die täglich von vielen Menschen angefasst werden und somit Übertragungsweg für Erreger sein können. Die Idee dient dem persönlichen Schutz vor Ansteckung, in dem sie die direkte Berührung verhindert. Das Beste: Sie lässt sich ohne großen Aufwand umsetzen und ist preiswert. Bernd Ueberfuhr schätzt die Kosten auf knapp 50 Cent pro Person. Die folgende Bildergalerie zeigt, worum es geht: