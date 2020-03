Coronavirus Besucherstopp in Altenpflegeheimen

Das Coronavirus Sars-Cov-2 ist für Senioren gefährlich. Im Nachbarland Frankreich sollen Familien ihre Angehörigen in Altenheimen nicht mehr besuchen. In Deutschland gibt es keine einheitlichen Regeln. Bislang kann jedes Altenheim selbst entscheiden, wie es damit umgeht. In Sachsen-Anhalt arbeitet das Gesundheitsministerium an einer Empfehlung. Doch Verbote soll es nicht geben.

von Jessica Brautzsch, MDR AKTUELL