Bei der Lungenfibrose handelt es sich um eine chronische Entzündung des Lungengewebes, wodurch sich dieses verändert. Einmal entzündet, wird das Lungengewebe schließlich vom Körper in Bindegewebe umgewandelt. Dieses vermehrt sich zwischen den Lungenbläschen und den feinen Blutgefäßen, die den Sauerstoff aus den Lungenbläschen in die Blutbahn leiten. Dieses Bindegewebe verhärtet und vernarbt (fibrosiert) mit der Zeit. Die Folge: eine verminderte Lungenkapazität.

Für die Lungenfibrose gibt es viele mögliche Ursachen: Allergien, Schadstoffe, Entzündungen im Körper. Allerdings ist nur bei der Hälfte der Patienten klar, was die Vernarbungen auslöst. In einer Computertomographie (CT) allerdings lassen sich die Narben genau identifizieren, sagt Prof. Schreiber: "Man sieht auf einem Bild der Lunge dann oft Striche; das sind die Narbenstränge, die die Bindegewebsvermehrung darstellen und die das Lungengewebe im wesentlichen geschädigt und zerstört haben.

Auch Mukoviszidose gehört zu den Lungenkrankheiten, bei denen Erkrankte viel Husten müssen, weil sich ständig zähflüssiger Schleim in der Lunge bildet. Die Krankheit geht auf einen Gendefekt zurück und ist nicht ansteckend. Doch das ständige Husten wird – in Zeiten von Corona – für die Betroffenen zum Problem. Hauptsache Gesund hat sich dazu mit dem Vorsitzenden des Mukoviszidose e.V. , Stephan Kruip, unterhalten. Stephan Kruip ist selber an Mukoviszidose erkrankt.