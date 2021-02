Dr. Borte: Was wir am neuen Gurgel-Test etabliert haben, deckt erst einmal viele Bereiche im Mund ab. Das heißt, dort, wo sich das Coronavirus auch gerne vermehrt, wie am Rachenring, vielleicht auch an der Rachenhinterwand, können wir Material mit dem Rachenspülwasser entnehmen. Und das ist beim Spucktest vielleicht auch nicht immer so gegeben. Da wird der eigene Speichel auch in der vorderen Mundkammer gebildet und freigegeben. Man darf das aber auch nicht verteufeln. Ich denke, beides hat seine Berechtigung. Und sicherlich werden diese Antigen-Schnelltests zum Spucken auch irgendwann bei einem Entwicklungsgrad ankommen, dass wir sie gut einsetzen können.