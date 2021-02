Doch wie schützt man sich? Eine einfache Antwort ist schwer, denn die Herausforderungen sind für jeden Betroffenen anders. Klar ist: Für manche Menschen wirkt sich die Krise so schwer aus, dass sie mit eigenen Kräften nicht weiterkommen und therapeutische Hilfe benötigen werden.

Für Prof. Stengler einer der wichtigsten Punkte: Strukturen und regelmäßige Rhythmen behalten, auch im Home-Office! "Selbst wenn ich nur an den Computer im Nebenzimmer gehe, gehe ich zur Arbeit. Und da gehe ich auch nicht im Schlafanzug hin". Ein fester Tagesplan kann helfen, Strukturen einzubauen.

Ein wichtiger Punkt ist auch, den Blick auf die eigenen Stärken und Ressourcen zu lenken. Was bewältige ich in der Krise, was ich sonst nie geschafft hätte? Schlechte Nachrichten machen immer schlechte Laune. Gehen Sie den stetig anströmenden schlimmen Botschaften aus dem Weg und setzen Sie sich selbst feste Termine, um Nachrichten zu lesen oder zu schauen.