Das neue Virus mit dem (vorläufigen) Namen 2019-nCoV gehört zu den Coronaviren. Harmlose Varianten führen oft nur zu leichten Erkältungen. Das neue Coronavirus ist hingegen laut Analyse des Berliner Virusforschers Christian Drosten eine Variante des Sars-Erregers. Ein Sars-Virus hatte von China ausgehend in den Jahren 2002/2003 eine weltweite Pandemie mit 8.000 Infizierten ausgelost. Fast 800 Menschen starben.

Die ersten Infektionen werden mit einem inzwischen geschlossenen Fischmarkt in Wuhan in Verbindung gebracht, auf dem auch Wildtiere verkauft wurden. Die chinesischen Behörden haben nach Angaben des Virusforschers Drosten bereits eine Hypothese, von welcher Tierart der neue Erreger auf den Menschen übergesprungen sein könnte: "Das wird aber erst offiziell verkündet, wenn es als gesichert gilt."

Das neue Coronavirus kann zu schweren Atembeschwerden, Lungenentzündungen und hohem Fieber führen. Zudem ist es von Mensch zu Mensch übertragbar. Bisher scheinen die durch das Virus verursachten Erkrankungen dennoch nicht ganz so gefährlich wie Sars zu sein. Die Sterblichkeitsrate ist bisher geringer. Zudem macht Prof. Christoph Lübbert von der Universitätsklinik Leipzig darauf aufmerksam, dass für eine Ansteckung offenbar ein "extrem enger Körperkontakt" nötig sei.

Die Symptome gleichen denen einer Lungenentzündung. Die oberen Atemwege sind kaum betroffen, es gibt beispielsweise keinen Schnupfen. Eine schützende Impfung oder eine spezielle Therapie zur Behandlung der Infektion gibt es noch nicht, lediglich die Symptome können mit Medikamenten abgemildert werden. Virusforscher Drosten glaubt jedoch, dass man die Vorarbeiten vom für Sars verantwortlichen Virus nutzen kann.

Die Zahl bestätigter Infektionen stieg bis Dienstag auf rund 300. Experten des Imperial College London gehen davon aus, dass die neue Krankheit schon wesentlich weiter verbreitet ist als bisher bekannt. Nach ihrer Hochrechnung könnte es bereits mehr als 1.700 Infizierte geben. Bislang wurden sechs Todesfälle bestätigt. Bei allen Verstorbenen handelt es sich um Chinesen. Vier von ihnen waren nachweislich bereits vor der Infektion schwer erkrankt gewesen sein, über die anderen beiden liegen noch keine Daten vor.

Anfangs war nur die zentralchinesische Elf-Millionen-Metropole Wuhan betroffen, inzwischen werden von den chinesischen Behörden auch Fälle an anderen Orten sowohl im Norden als auch im Süden Chinas gemeldet. In China wird befürchtet, dass sich das Virus durch die Reisewelle rund um das chinesische Neujahrsfest am 25. Januar weiter ausbreiten wird. Derzeit sind mehrere Hundert Millionen Chinesen im Land unterwegs, um zu ihren Familien zu gelangen.

Bestätigte Infektionen wurden bis Dienstag aus Taiwan, Thailand, Japan und Südkorea gemeldet. Alle Betroffenen waren zuvor in Wuhan, haben sich also sehr wahrscheinlich in China angesteckt. Zudem gibt es in mehreren Ländern Verdachtsfälle, etwa auf den Philippinen. In Europa wurden bisher keine von Reisenden eingeschleppten Fälle bekannt.

Immer mehr Länder weltweit führen vorsorglich spezielle Kontrollen an Flughäfen für aus China einreisende Menschen ein. In China selbst haben die Behörden diverse Vorsichtsmaßnahmen ergriffen. Neben Infrarot-Thermometern an Flughäfen, Bahnhöfen und anderen Passagier-Terminals werden Lebensmittelmärkte strikt überwacht. Der Handel mit lebendem Geflügel und Wildtieren ist verboten. Großveranstaltungen werden stärker beobachtet oder gleich ganz abgesagt.