Der durchschnittliche Coronavirus-Erkrankte ist in Deutschland nach RKI-Angaben 49 Jahre alt und in 56 Prozent der Fälle männlich. Männer gelten also als gefährdeter, was auch schon bei Sars-CoV-1 im Jahr 2003 der Fall war. In China lag das mittlere Alter bei 51 Jahren und das Geschlechterverhältnis war in etwa gleich.