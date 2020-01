In den letzten Jahren konnten ganz bestimmte Auslöser besonders häufig mit Darmproblemen in Verbindung gebracht werden: die sogenannten FODMAPS (steht für fermentierbare Oligo-, Di-, und Monosaccharide). Dabei handelt es sich um Zuckeralkohole und kurzkettige Kohlenhydrate. Sie sind in unterschiedlichster Form in vielen Nahrungsmitteln und Zusatzstoffen enthalten. Je mehr davon gegessen werden, umso häufiger treten Verdauungsbeschwerden auf.