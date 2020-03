Auf dem Land ist die Pollenbelastung morgens, in der Stadt abends besonders hoch. Gerade in der Stadt leiden Allergiker mehr, weil die Pollen durch Umweltgifte wie Feinstaub aggressiver sind. Wichtig sind deshalb die Zeiten, um zu lüften. Auf dem Land ist es zwischen 19 Uhr und Mitternacht am günstigsten, in der Stadt solltest du zwischen 5 und 8 Uhr die Fenster öffnen.