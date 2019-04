Monique Rauschenbach erklärt an der Trainingspuppe, wie die Herz-Lungen-Wiederbelebung funktioniert. Sie gibt seit 2015 Erste-Hilfe für das Deutsche Rote Kreuz in Leipzig. Mittlerweile auch Pflichtbestandteil: die Verwendung eines Defibrillators. Zu erkennen sind die kleinen Geräte an einem grünen Sticker. Darauf ist ein weißes Herz mit grünem Blitz und rechts daneben ein weißes Plus. Im Falle von Monique Rauschenbach ist der Defibrillator ein gelbes Plastikköfferchen.

Tatsächlich haben in den vergangenen Jahren immer mehr Privatpersonen, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen Defibrillatoren angeschafft. Eine Pflicht dazu gibt es nicht. Der gemeinnützige Verein Definetz sammelt Standorte von Defibrillatoren und veröffentlicht sie in einem Kataster online. Der Vorsitzende Friedrich Nöll erklärt, es gebe demnach etwa 26.000 Defibrillatoren in Deutschland. Zwar gibt es keine Meldepflicht, so dass die Zahlen nicht absolut verlässlich seien, aber genug Defibrillatoren gebe es in jedem Fall nicht.