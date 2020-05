Der Name geht auf Alois Alzheimer zurück, er entdeckte im Jahr 1906 eine "eigenartige Erkrankung der Hirnrinde". Mit steigender Lebenserwartung haben auch die Erkrankungen älterer Menschen zugenommen. Eine dieser Erkrankungen ist die Demenz. In der Altersgruppe 45 bis 64 Jahre erkrankt nur ungefähr eine von 1.000 Personen an Demenz. Betroffen sind vor allem Menschen im höheren Alter.