Es gibt keine Garantie, mit dem richtigen Lebensstil dem Risiko, im Alter an Demenz zu erkranken, zu entgehen. Doch Studien haben ergeben, dass die Lebensweise und speziell die Ernährung mit dem Verlauf kognitiver Erkrankungen in Verbindung steht. Denn viel von dem, was der durchschnittliche Deutsche so täglich zu sich nimmt, kann den grauen Zellen schaden.