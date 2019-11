Mehr als 6 Millionen Deutsche leiden an Diabetes – Tendenz steigend. Es ist der Diabetes Typ 2 , der den Ärzten Sorgen macht. Dabei ist gerade der mitunter heilbar . Sorgen macht die Krankheit, weil sie gerade bei jungen Menschen zunimmt. Ein Grund: falsche Ernährung. Heilbar ist sie, weil Ärzte heute mehr darüber wissen und reagieren können. In Kombination mit den richtigen Medikamenten können Diabetiker mit gesunder Ernährung und ausreichender Bewegung ihr Wohlbefinden deutlich verbessern. Etwa die Hälfte der von Typ-2-Diabetes Betroffenen kann es schaffen, die Tabletten zu reduzieren oder sogar ganz auf sie zu verzichten.

Matthias Riedl: Erst einmal ist es eine sehr gute Nachricht, die jedem Typ-2-Diabetiker berechtigte Hoffnungen machen darf. Die Heilungschancen liegen nach neueren Studien bei fast 90 Prozent . Insulin kann häufig wieder abgesetzt oder die Gabe auf Jahrzehnte hinausgezögert werden. In vielen Fällen lässt sich die Krankheit heilen oder durch entsprechende Prophylaxe sogar im Vorfeld verhindern. Doch für die Patienten ist es nicht einfach, die richtige Hilfe zum richtigen Zeitpunkt zu finden. In der Regel müssen die Betroffenen sich selbst helfen. Das kann und sollte auch jeder tun.

Das Wissen allein hilft leider nicht. Die Patienten brauchen praxistaugliche Möglichkeiten, die Informationen umzusetzen. Die deutschen Diabetes-Praxen werden von den Kassen finanziell abgestraft, wenn sie die modernen gewichtssparenden Medikamente einsetzen oder eine notwendige Ernährungsumstellung mit Gewichtsreduktion in den Mittelpunkt der Behandlung stellen. Die meisten Diabetiker in Deutschland erhalten keine Ernährungstherapie, sondern zu früh Insulin. Mit fatalen Folgen: Weil Insulin dick macht, wird eine tödliche Gewichtsspirale in Gang gesetzt, die das Leben verkürzt.