Laut Diabetes-Atlas der International Diabetes Federation (IDF) von 2017, liegt Deutschland mit 7,5 Millionen Menschen mit Diabetes an zweiter Stelle in Europa und im internationalen Vergleich an neunter Stelle. Die meisten Betroffenen, das sind über 95 Prozent, sind an einem Typ-2-Diabetes erkrankt, der vor allem im höheren Lebensalter auftritt und mit Übergewicht und mangelnder Bewegung einhergeht.