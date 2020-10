Der Rücken ist nicht nur ein Körperteil, sondern wirklich ein ganz zentrales psychosomatisches Organ! Er muss alles "tragen", eben auch Stress und seelische Belastungen. Dies ist insbesondere der Nacken, die Schultern und der obere Brustbereich, da sich bei negativem Stress genau dort Spannungen und Muskelverhärtungen festsetzen. Solche Verkrampfungen können übrigens sehr schmerzhaft sein und das Leben und Gemüt, auch die berufliche Tätigkeit, massiv beeinträchtigen. Stress treibt uns an, etwas zu tun. Aktiv zu sein, das eigene Leben zu gestalten, in körperlich und geistig in Bewegung zu sein. Aber chronischer negativer Stress ist es eben, der zu Anspannung, dann zur Verspannung und dann möglicherweise zu chronischen Schmerzproblemen führt. Und wer unter Dauerbelastung steht, zieht instinktiv die Schultern hoch. Das ist eine ganz natürliche, unbewusste Abwehrhaltung. Aber diese Körperhaltung bremst auch die Beweglichkeit des Brustkorbs. Die Drehbewegungen zwischen Hüfte und Schultern werden immer anstrengender, bis es richtig weh tut.