Eisen ist an vielen Stoffwechselvorgängen im Körper beteiligt und insbesondere für den Sauerstofftransport im Blut zuständig. Frauen sind häufiger als Männer von Eisenmangel betroffen, was unter anderem an der monatlichen Regelblutung liegt, bei der auch Eisen verloren geht. Hinzu kommt, dass ihr Eisenbedarf während einer Schwangerschaft und in der Stillzeit erheblich steigt.



Im höheren Lebensalter sind kleine innere Blutungen häufig Ursache für einen Eisenmangel. "Bei Älteren ist es oft so, dass ein niedriger Eisenwert ein Alarmsymptom sein kann, für eine chronische Entzündung oder eine Tumorerkrankung ", warnt Dr. Reichmann. Deswegen gehört zur Suche nach der Ursache des Eisenmangels eine ausführliche Diagnostik: "Das geht los im Mundbereich, dass wir gucken, ob die Patienten Zahnfleischblutungen haben, ob Blutungen im Nasenbereich vorliegen. Finden wir nichts, folgen Magen- und Darmspiegelung. Wenn das auch nicht zielführend ist, folgen noch Computertomografie, MRT oder auch Röntgen des Magen-Darm-Traktes."