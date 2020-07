Sylvia Mechsner, Leiterin des Endometriose-Zentrums der Berliner Charité, kann Yoga, Beckenbodenentspannungsübungen oder Osteopathie nur empfehlen. Konkrete Forschung dazu gibt es zwar nicht. Doch aus ihrer Praxis weiß sie, dass auch ihre Patientinnen von guten Erfolgen berichten. Zum einen steigere es das Gefühl, selbst etwas gegen die Erkrankung tun zu können, sagt die Ärztin. Zum andern lebten die Patientinnen, so wie auch Birte-Kerstin Walter, meist jahrelang mit ihren Schmerzen ohne Diagnose oder Behandlung. So hätten Frauen irgendwann nicht mehr nur Unterleibsschmerzen, sondern auch Schmerzen beim Wasserlassen, Stuhlgang oder Geschlechtsverkehr.

Nach jahrelangen Beschwerden ohne Behandlung sei das Schmerzgedächtnis sehr ausgeprägt. Es müsse also ein neuer Umgang mit dem Schmerz und dem eigenen Körper erlernt werden. Auch, wenn es manchmal ohne Hormone oder Operationen nicht geht – komplementäre Behandlungen, wie Dr. Mechsner sie nennt, sollten Teil des gesamten Behandlungskonzeptes sein. Davon ist sie mittlerweile überzeugt. Auch die Ernährung scheint einen großen Einfluss zu haben.

Da Endometriose entzündliche Reaktionen im Körper auslöst, ist eine antientzündliche Ernährung naheliegend. Doch Endometriose kommt selten allein. Blähbäuche und Reizdarm, Unverträglichkeiten und Allergien sind auch häufig Teil des Krankheitsbildes. Gluten und Zucker weg lassen, eine eher fleischarme Kost und keine Pestizide – das scheint Dr. Mechsners Patientinnen zu helfen. Was konkret funktioniert, müsse aber letztlich jede für sich selbst rausfinden.

Auch bei ihr habe die Ernährungsumstellung enorm geholfen, sagt Birte-Kerstin Walter: "Ich esse nicht irgendwie was, sondern ich setz mich damit tagtäglich auseinander (...) Ich merke, dass wenn ich darauf achte, was ich meinem Körper anbiete, dass ich viel weniger Darmbeschwerden habe und dass ich damit viel besser umgehen kann. Dass ich dann auch weiß, okay, jetzt kriege ich Bauchschmerzen oder ich habe Übelkeit, weil ich jetzt das und das gegessen habe."