Gesundheit Entzündungen erkennen, bevor es zu spät ist

Besteht der Verdacht, ein Patient könnte an einer entzündlichen Erkrankung leiden, so geben verschiedene Laborbefunde Hinweise auf die mögliche Schwere der Erkrankung. In der Labormedizin werden zur Feststellung einer Entzündung die Blutsenkungsgeschwindigkeit (BSG), das C-reaktive Protein (CRP) und die Anzahl der Leukozyten (weiße Blutkörperchen) bestimmt. In seltenen Fällen ist die Bestimmung des Prokalzitonins (PCT, ein Marker für Infektionen) ein zusätzliches Hilfsmittel einen Infekt über einen Blutwert zu erkennen.