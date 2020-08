Kurz BMI, ist ein oft verwendetes Maß zur Beurteilung des Körpergewichts eines Menschen. Ob Normalgewicht, Übergewicht oder Untergewicht – der Body-Mass-Index hilft, das jeweilige Körpergewicht richtig einzuschätzen. Die Formel, die den BMI berechnet, setzt das Körpergewicht in Kilogramm mit der Körpergröße in Metern zum Quadrat ins Verhältnis. BMI = Körpergewicht (in kg) geteilt durch Körpergröße (in m) zum Quadrat. Rechner finden Sie im Internet.



Beispiel für eine Berechnung des BMI:



Größe: 167 cm

Gewicht: 67 kg

Berechnung: 24 = Body Mass Index (BMI)