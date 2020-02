Die ersten zwei Jahre entscheiden

Die ersten 1.000 Tage unseres Lebens entwickeln wir uns im Eiltempo. Vom Zeitpunkt der Zeugung bis zum zweiten Geburtstag wird aus einer einzelnen Eizelle ein Kind, das laufen und hüpfen kann und etwa 200 Wörter kennt.

Was Kinder in den ersten Lebensjahren essen, wirkt sich lebenslang auf ihre Gesundheit aus. Warum das so ist, erklärt Dr. Matthias Riedl im Interview:

Ernährungsmediziner Dr. Matthias Riedl Bildrechte: Michael Wilfing Die geheime Welt der menschlichen Prägung ist eines der faszinierendsten Forschungsgebiete, die ich als Ernährungsmediziner zu ergründen versuche. Dieses Forschungsgebiet beantwortet nämlich viele Fragen, die sich die meisten von uns stellen. Wie etwa: "Warum essen wir, wie wir essen?"



Oder: "Wieso begeistert sich das eine Kind – und der eine Erwachsene – für Gemüse, während das andere Currywurst und Pommes fürs kulinarische Glück braucht?" Und natürlich auch: "Warum scheitern Diäten so zuverlässig – und wie kann eine dauerhafte Ernährungsumstellung wirklich gelingen?"

Wieso sind die ersten 1.000 Tage so wichtig?

In keiner Lebensphase geht unsere Entwicklung so rasant voran, wie in der Zeit von der Zeugung bis zum zweiten Geburtstag. Das macht die ersten Tage zu einem einzigartigen Zeitfenster, in dem Chancen aber auch Risiken stecken. Das betrifft auch die richtige Ernährung.

Das heißt auch, richtige Ernährung in der Schwangerschaft?

Ja. Das Kind lernt hier bereits Geschmacksrichtungen kennen. Je gesünder und je größer die Bandbreite, desto eher wird das Kind diesen Geschmack auch später schätzen. Das betrifft zum Beispiel auch Kräuter oder Gewürze.

Sind auch Väter gefragt?

In jeder Phase. Zum einen unterstützt es die werdende Mutter, wenn sie mit ihrem Partner gemeinsam vernünftig essen kann. Zum anderen wird das Kind später am Familientisch erleben, wie und was gegessen wird.

Was empfehlen Sie konkret?

Ich nenne die Ernährung "artgerecht". Das heißt so, wie es für Menschen unter unseren jetzt aktuellen Lebensumständen gesund ist.

Ein Baby stillen, wenigstens ein halbes Jahr lang – das gehört ja inzwischen zu den Standardempfehlungen jeder Hebamme. Umso wichtiger ist es, auf eine gesunde Ernährung zu achten. Während der Stillzeit und natürlich auch danach. Der Mensch hat seine Ernährung im Laufe der Evolution angepasst. Für eine "artgerechte" Ernährung sollten Sie sich an diese Tipps halten:

1. Vermeiden Sie süße Getränke, Naschkram und Weißmehl

Wenn Süßes, dann am besten direkt im Anschluss an Mahlzeiten.

2. Gemüse zu jeder Mahlzeit