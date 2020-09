Gesundheit Richtige Ernährung bei Krebserkrankungen

Ernährungsberaterin Christine Reudelsterz im Interview

Krebs ist eine lebensbedrohliche Krankheit. Die Therapien sind kräftezehrend. Richtige Ernährung kann helfen, den Körper zu stabilisieren und damit die Lebensqualität entscheidend zu verbessern. Doch was heißt in diesem Fall „richtig essen"? Christine Reudelsterz ist Fachfrau für die Ernährungsberatung in der Krebstherapie.