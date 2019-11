Führende HNO-Ärzte fordern eine einheitliche Regelung für die Kostenübernahme bei sogenannten Zungenschrittmachern. Dabei handelt es sich um Implantate, die bei Menschen mit lebensgefährlichen Atemaussetzern (Schlafapnoe-Syndrom) ein Zurückfallen der Zunge in die Luftröhre während des Schlafes verhindern. Schätzungsweise 2,5 Millionen Menschen in Deutschland leiden unter Schlafapnoe. Laut Statistischem Bundesamt ist die Zahl der Todesfälle aufgrund einer Schlafapnoe in den letzten Jahren gestiegen: von 55 Fällen in 2009 auf 140 Fälle in 2017. Der Zungenschrittmacher kann derzeit nicht als Standard bei den Krankenkassen abgerechnet werden.

Aufwendige Begründungen notwendig

"Bei uns in Thüringen muss dafür immer eine individuelle Kostenübernahmeprüfung durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen erfolgen. Aber dieser ist extrem zurückhaltend und verlangt immer noch lange Begründungen", sagte Gerlind Schneider dem MDR-Magazin Hauptsache Gesund. Sie ist geschäftsführende Oberärztin an der Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde in Jena. Der bürokratische Aufwand verzögere die Behandlungen, das Problem bestünde bundesweit. Krankenhäuser und Patienten müssten für jeden Einzelfall aufwendig begründen, warum bereits etablierte Therapieformen wie zum Beispiel die Behandlung mit einer Atemmaske keinen Erfolg brächten.

Krankenkassen setzen oft auf Etabliertes

Das bestätigt auch Professor Dr. med. Joachim Maurer. Er ist Leiter der Sektion Schlafmedizin am Universitätsklinikum Mannheim. Maurer sagt: "Patienten haben teilweise seit Jahren die Masken probiert, was nicht funktioniert hat, und sollen sie nun noch einmal ausprobieren. So werden die Antragsteller zermürbt." Das Ärgerliche daran sei nicht, dass die Krankenkasse die Wirksamkeit einer Behandlungsmethode überhaupt hinterfragt, sondern die Art und Weise. Die Kostenübernahme werde mit dem Hinweis abgelehnt, dass das neue Verfahren nicht so gut überprüft sei wie das etablierte. Dies sei ein Widerspruch in sich

Neues Implantate-Register-Errichtungsgesetz ab 2020

Hoffnung setzen die Mediziner in das neue Implantate-Register-Errichtungsgesetz, das der Deutsche Bundestag vor wenigen Wochen beschlossen hat und das am 1.1.2020 in Kraft tritt. Patienten sollen dann in der vertragsärztlichen Versorgung schnelleren Zugang zu neuen Therapien erhalten.