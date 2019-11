Der Digitalverband Bitkom sieht durch den Ausbau des Mobilfunknetzes in Deutschland kein höheres Strahlungsrisiko für die Bürger. Geschäftsführer Achim Berg zufolge zeigen Tausende Studien, dass es bei Einhaltung der Grenzwerte keine gesundheitlichen Beeinträchtigungen gibt. Niemand solle sich "kirre machen lassen". Stimmt das?

Weniger die Masten sind das Problem als vielmehr die Endgeräte, in deren Nähe sich der Nutzer aufhält. Bildrechte: dpa

Es gibt viele Studien zur Handystrahlung. Etwa 3.800 listet die Technische Hochschule Aachen (RWTH) auf ihrem Forschungsportal auf. Nicht ganz so eindeutig ist die Sache mit den Handy-Funkmasten. Das Bundesumweltministerium bezieht sich auf mehrere hundert Studien. Und auch die kommen zu dem Ergebnis: Keine Gesundheitsgefahr.



Ministeriumssprecherin Judith Horrichs kann die Zweifel an den Funkmasten gar nicht verstehen, die größere Strahlungsgefahr lauere in der Hosentasche.