Menschen mit Stoffwechselerkrankungen oder chronischen Krankheiten sollten vor jeder Art des Fastens einen Arzt konsultieren. Gleiches gilt bei niedrigem Blutdruck, Untergewicht, Essstörungen, hohem Lebensalter.

Was sollte man beim Fasten beachten?

Wer zum ersten Mal fasten möchte, sollte zuerst seine Gesundheit von seinem Hausarzt überprüfen lassen. Bei Erkrankungen unbedingt den Arzt fragen und unter Aufsicht fasten.

Für den Einstieg ist angeleitetes Fasten in der Gruppe hilfreich – wenn dies wieder möglich ist.

Stellen Sie Ihre Essensgewohnheiten nicht zu abrupt um. Am besten einige Tage vor Fastenbeginn leichtere Kost zu sich nehmen und auf Genussmittel wie Alkohol, fette Snacks, Zigaretten oder Süßigkeiten verzichten.

Keine Nulldiät machen. Gönnen Sie sich an den Fastentagen etwas Gemüsebrühe, Tee mit Honig, oder frische Obst- und Gemüsesäfte. Bis zu 500 kcal pro Tag sind in Ordnung. Das liefert kleine Mengen an Kohlenhydraten, Eiweißen und Vitaminen.

Eine Übersäuerung des Körpers durch das Fasten lässt sich mit Obst- und Gemüsesäften vermeiden.

Wer außerdem abnehmen möchte, sollte Intervallfasten. Bei Intervallfasten wird lediglich stunden- oder tageweise gefastet. Vorteil: Der Stoffwechsel bleibt unverändert, der Körper baut keine Muskeln ab, der gefürchtete Jo-Jo-Effekt bleibt aus.

Was ist Intervallfasten?

Fasten nach der 16:8-Methode

Bildrechte: Colourbox.de Wer keine ganzen Tage fasten möchte, kann längere Essenspausen in den Tagesablauf einbauen. Bei der 16:8-Methode lässt man entweder das Frühstück oder das Abendessen ausfallen, so dass man dann insgesamt 16 Stunden am Stück aufs Essen verzichtet. Z.B.: Wer nach 17 Uhr nichts mehr isst, darf am nächsten Morgen um 9 Uhr wieder frühstücken. Der Stoffwechsel kommt dadurch jede Nacht in ein kurzes Fasten. Ein angenehmer Nebeneffekt: Der Körper hat nachts weniger mit der Verdauung zu tun, was der Schlafqualität zugutekommt. Ein weiterer Vorteil: Man verschläft die Hungerphase.

Fasten nach der 5:2-Methode

Die andere Form des Intervallfastens ist die 5:2-Methode: An fünf Tagen in der Woche darf man wie gewohnt essen, ohne Kalorien zu zählen. An zwei Tagen wird die Nahrungszufuhr bei Frauen auf 500 bis 800, bei Männern auf 600 bis 850 Kalorien reduziert. Dazu sollte aber viel Kalorienfreies getrunken werden. Schnell verdauliche Kohlenhydrate wie Weizenbrot, Nudeln, Kartoffeln und Zucker sind an den Fastentagen ganz zu meiden. So lernt der Körper, von seinen Reserven zu leben.

Darauf sollten Sie beim Fasten achten:

Bildrechte: Colourbox.de Trinken Sie reichlich. Viel Flüssigkeit fördert die Ausscheidung von Stoffwechselprodukten. Ideal ist Wasser mit reichlich Mineralstoffen und Hydrogencarbonat sowie Kräutertees, Säfte oder Saftschorlen.

Körperliche Aktivität, Ruhe und Entspannung sollten sich abwechseln.

Wer beim Fasten sportlich aktiv ist, tut seinem Körper etwas Gutes und verhindert den Abbau der Muskulatur. Insgesamt empfiehlt es sich, gesund zu leben und Stress zu vermeiden.

Fasten bewirkt heilsame biochemische Veränderungen