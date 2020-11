Das sogenannte Core-Training verbessert nicht nur die Körperstabilität, sondern auch die Koordination. Dieses gezielte Training der Muskulatur in der zentralen Körperpartie des Menschen zwischen Zwerchfell und Hüfte beugt kleinen Alltagsbeschwerden vor.

Eine bessere Körperstabilität hat nämlich viele Vorteile: So werden Verletzungen vorgebeugt, die Körperhaltung wird verbessert, Alltagsbewegung werden leichter und so sorgt eine stabile Mitte für weniger Rückenschmerzen. Welche Übungen Sie spielend einfach zu Hause nachmachen können, zeigen wir Ihnen hier. Alles, was Sie brauchen, ist ein Handtuch!