Stellen Sie sich aufrecht hin und nehmen Sie das Gummiband vor Ihren Körper in beide Hände. Stellen Sie sich vor, Sie würden Bogenschießen. Der linke Ellenbogen ist auf Schulterhöhe und die Hand liegt direkt an der Schulter. Ziehen Sie den rechten Arm zur rechten Schulter und strecken Sie ihn danach wieder. Achten sie darauf, dass der linke Arm während der gesamten Übung in der gleichen Position bleibt. Wiederholen Sie diese Übung 8 bis 12 Mal, dann kurz die Arme lockern und die Übung auf der anderen Seite ausführen.

Für diese Übung empfiehlt sich ein Miniband oder Loop. Sollten Sie das nicht zur Verfügung haben, dann können Sie auch ein Theraband zusammenknoten. Stehen Sie gerade auf beiden Beinen. Heben Sie abwechselnd das linke und das rechte Bein so hoch Sie können. Danach führen Sie das Bein wieder zurück. Wiederholen Sie diese Übung 8 bis 12 Mal, dann kurz die Arme lockern und die Übung auf der anderen Seite ausführen. Beide Beine während der Übung immer schön gestreckt halten. Außerdem sollten Sie immer Ihren geraden Stand und Ihre Oberkörperposition überprüfen. Haben Sie Probleme mit dem Gleichgewicht? Dann stützen Sie sich an einem Sessel oder einer Wand ab.

Wenn Sie sich während eines Klimmzugs schwer tun, dann kann auch hier ein Gummiband helfen. Wählen Sie hierfür ein ziemlich starkes Band, oft werden diese Bänder auch als Resistente-Bänder bezeichnet. Befestigen Sie das Band an der Klimmzugstange so, dass eine Art Schlinge nach unten hängt. Nun gehen Sie in Ihre Ausgangsposition für Ihren Klimmzug. In die Schlinge können Sie jetzt Ihre Füße legen. Je stärker das Band, desto mehr Unterstützung bekommen Sie und die Last ist nicht mehr so groß.