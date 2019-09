Fitness Venen-Training für die Beine

In unseren Beinen befinden sich zahlreiche Blutgefäße. Sie transportieren unser Blut zunächst nach unten bis in die Fußzehen. Dieser Vorgang ist für den Organismus einfach, denn wie alle Flüssigkeiten, sackt das Blut durch die Schwerkraft von selbst hinab. Unten angekommen muss es aber wieder nach oben transportiert werden, um erneut seinen Kreislauf zu beginnen.



Unsere Beinvenen haben, wie alle Gefäße, keine eigene Muskulatur. Um sie herum aber befinden sich viele verschiedene Muskeln. Deren Aufgabe ist es, die Gefäße "durchzuwalken" und wieder locker zu lassen. Durch diese Pump-Bewegung wird das Blut in den Venen entgegen der Schwerkraft wieder nach oben geschoben. Weil der Weg bis zum Herzen lang ist, wird dieser Transport nach oben in kleinen Teilabschnitten durchgeführt. In jeder Etappe gibt es eine Venenklappe, in ihrer Funktion ähnlich wie ein Rücklaufventil. Sobald eine Blutportion eintrifft, schließt die Klappe und verhindert, dass das Blut zurücksackt. Wenn diese Klappen nicht funktionieren, bleibt allerdings immer etwas Blut zurück und sammelt sich an. Der Körper versucht es auf andere Weise abzutransportieren und lässt es durch die Gefäßwände hindurch in die Zellen sickern. Dort sammelt sich die Flüssigkeit allmählich an, was zu den dicken Beinen führt. Um den Transport des Blutes in den Venen zu unterstützen, sind Beinbewegungen günstig, die möglichst viele Muskeln aktivieren. Jeder Muskel, der aktiviert wird, hilft den Gefäßen, die Flüssigkeit wieder ein Stück nach oben zu schieben.