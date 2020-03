Corona und Fitness Mit Faszien-Training zu mehr Beweglichkeit

Wichtig zu wissen: Faszientraining ist nicht gleich Muskeltraining. Am besten werden unsere Faszien durch federnde und elastische Bewegungen trainiert. Sie brauchen also nicht zwangsläufig Trainingsgeräte, um Ihre Faszien zu trainieren. Mit Körperübungen werden die langen Faszienketten gedehnt. Zum Teil im Sinne klassischer Dehnübungen (so wie im Schul-Sportunterricht) und zum Teil durch federnde Bewegungsübungen, bei denen die Federfunktion der Faszien angesprochen wird, die bei sprunghaften Bewegungen wichtig ist.

So werden zum Beispiel Verdrehungen und Verfilzungen der Faszien gelöst. Dehnübungen kann man in den Alltag einzubauen und sich zum Beispiel mit ausgestreckten Armen in den Türrahmen lehnen, wenn man durch eine Tür geht. Das dehnt nicht nur die Muskeln und zieht sie auseinander, auch das umgebende Fasziengewebe wird so gedehnt.