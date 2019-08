Mit leicht gebeugtem, stabilem Standbein stehen. Dann versuchen, mit dem angehobenen zweiten Bein um einen Gegenstand am Boden zu kreisen - 30 Sekunden pro Bein, im und gegen den Uhrzeigersinn. Danach wechseln.



Koordination und Gleichgewicht regelmäßig zu trainieren ist wichtig, denn im Alter lässt die Fähigkeit nach, das Gleichgewicht zu halten. Das ist ein wesentlicher Grund, warum ältere Menschen häufiger stürzen und sich dabei schwer verletzen - die häufigste Ursache für Pflegebedürftigkeit in Deutschland.



Eine unauffällige Methode um sein Gleichgewicht zu trainieren: Beim Warten in einer Schlange auf einem Bein stehen.