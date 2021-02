Wann haben Sie sich zuletzt eine kleine Auszeit gegönnt? Oft ist es doch so, dass wir uns zuerst um alle anderen kümmern, bevor wir selbst an der Reihe sind. Dabei ist das für unsere Gesundheit so wichtig. Denn die Hektik unserer Zeit bringt auch eine Unruhe in unser Inneres. Um die Gefühle von Druck, Erschöpfung, Rastlosigkeit und Anspannung zu lösen, hilft schon eine bewusste Atmung. Probieren Sie es gleich aus, danach fühlen Sie sich besser – versprochen!