Treiben wir Sport an der frischen Luft, stärken wir unser Immunsystem und können uns dadurch besser vor Krankheiten wehren. Hinzu kommt, dass wir beim Outdoor-Sport Tageslicht tanken. Gerade in der dunklen Jahreszeit ist das wichtig. Wir wirken schlechter Laune und Müdigkeit entgegen und steigern auch die körpereigene Vitamin-D-Produktion. Außerdem verbrennen Sie mehr Kalorien. Denn die Bewegung an der kalten Luft regt zum einen den Stoffwechsel an. Zum anderen verbrennen wir schon dadurch mehr Kalorien, dass unsere Körpertemperatur aufrechterhalten wird.