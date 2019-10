Schon mit einfachen Übungen im Alltag lässt sich der Körper trainieren. Davon profitieren auch Herz, Kreislauf und die Muskulatur . Und: Sport steigert nicht nur die körperliche Fitness, sondern hält auch das Gehirn fit und stärkt die Nervenzellen . Diese einfachen Übungen lassen sich gut in den Alltag einbauen.

Der Wecker klingelt, am liebsten würden Sie noch etwas liegen bleiben. Doch die Arbeit ruft. Um perfekt in den Tag zu starten, sollten Sie sich nach dem Aufstehen auf die Zehen stellen und strecken. Stellen Sie sich vor, Sie würden Äpfel von der Decke pflücken wollen. Das regt den Kreislauf an und macht sie munter.