Nun spannen Sie Bauch, Rücken und Po an und heben Ihr Becken nach oben, bis der Körper eine Linie von Ihren Knien bis zu den Schultern bildet. Senken Sie danach das Becken wieder zum Boden, setzen Sie es aber nicht ab. Danach drücken Sie sich wieder nach oben. 8 bis 12 Wiederholungen.

Unter dieser Übung versteckt sich nichts zu Essen, auch wenn es fast so klingt. Jetzt sind unsere Arme gefragt. Sie setzen sich auf die Sofakante und stützen beide Hände mit der ganzen Handfläche neben Ihrem Po auf. Ihre Arme sind gestreckt. Beide Beine sind in dieser Position nach vorne ausgestreckt. Heben Sie nun das Becken leicht an und schieben es vor die Sitzfläche.