Nach Einnahme der ersten Tablette habe sie noch nichts bemerkt, sagt Nadine. Nach der zweiten Tablette habe sich ihr Geschmacksempfinden enorm verändert. "Ich habe das aber nicht in Zusammenhang mit den Nebenwirkungen gebracht", sagt die Dresdnerin. Am vierten Tag habe sie auf einmal Herzrhythmusstörungen bekommen: "Und das hatte ich noch nie in meinem ganzen Leben."