Wenn es nach der CDU/CSU-Bundestagsfraktion geht, sollen deutschen Patienten in Zukunft besser mit Medikamenten versorgt werden. Ein Forderungskatalog gegen Medikamentenengpässe soll am 22. Oktober verabschiedet werden. "Das entsprechende Positionspapier der Arbeitsgemeinschaft Gesundheit der CDU/CSU-Bundestagsfraktion wird kommenden Dienstag beschlossen", sagte Michael Hennrich, der stellvertretende Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft, dem MDR-Magazin "Hauptsache Gesund".

In dem Positionspapier wird unter anderem eine nationale Arzneimittelreserve gefordert. Hersteller, Großhändler und Krankenhausapotheken sollen künftig verpflichtet werden, bei wichtigen Arzneimitteln einen Bedarf für vier Wochen vorzuhalten. Weitere Forderungen bestehen laut Hennrich darin, eine gesetzliche Meldepflicht einzuführen, die drohende Lieferengpässe erfassen soll. Gleichzeitig verlangt die Fraktion vom Bundesministerium für Gesundheit, für mehr Transparenz im globalen Handel mit Medikamenten zu sorgen. So sollen Schwachstellen in den Lieferketten genau ausfindig gemacht werden. Die Unionsfraktion fordert zudem, mittelfristig Anreize für die Produktion von Wirkstoffen in der europäischen Union.