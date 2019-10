Wann muss operiert werden?

Gallensteine können jedoch auch wandern und an drei typischen Stellen stecken bleiben. Entweder am Ausgang der Gallenblase: Hier kann ein Rückstau entstehen, die Gallenblase entzündet sich. Oder mitten im Gallengang: Dann staut sich die Gallenflüssigkeit bis zur Leber zurück, die sich entzünden kann. Oder aber der Stein wandert dorthin, wo die Gänge aus Gallenblase und Bauchspeicheldrüse in den Dünndarm münden: Dann bildet sich eine Entzündung sogar bis zur Bauchspeicheldrüse, und das kann fatale Folgen haben, denn "Wenn sich die Gallenblase um den Stein herum akut entzündet oder der Stein einen Verschluss herbei führt und der Gallensaft nicht mehr abfließen kann, kann ein Gallenblasenstein zu einem ganz akuten Notfall werden,“ sagt Professor Stephan Freys, Viszeralchirurg am Diakonie-Krankenhaus in Bremen.

Bildrechte: imago/Gustavo Alabiso Dann ist schnelles Handeln nötig. Gab man lange Zeit üblicherweise zunächst ein Antibiotikum und operierte erst nach einigen Tagen, weiß man heute, dass eine entzündete Gallenblase samt Steinen möglichst innerhalb von 24 Stunden entfernt werden sollte. Andernfalls drohen schwere Komplikationen. "Die Gallenblase kann sich immer stärker entzünden, absterben oder platzen, es kann eine Bauchfellentzündung entstehen", warnt Prof. Stephan Freys. Weiter führt er aus: "Die andere Gefahr ist, dass ein Gallengangstein die Bauchspeicheldrüse blockiert und wir dann eine sich rapide entwickelnde Bauchspeicheldrüsenentzündung haben können, die bis hin zum Tode führen kann."

So beugen Sie vor

Bildrechte: Colourbox.de Nur in wenigen Fällen sind Gallensteine Resultat einer genetischen Vorbelastung. Wesentlich häufiger sind sie auf externe Faktoren zurückzuführen - wie wenig Bewegung, eine kalorienreiche und ballaststoffarme Ernährung oder Übergewicht. Entsprechend kann man die Sache selbst in die Hand nehmen: Regelmäßige körperliche Aktivität und eine "bedarfsgerechte Ernährung zur Erhaltung eines möglichst normalen Körpergewichts" können der Entwicklung von Steinen laut der aktuellen ärztlichen Richtlinie vorbeugen. Die Richtlinie zitiert mehrere Studien, die den Schluss nahelegen, dass Nüsse, Vitamin C, Magnesium und Omega-3-Fettsäuren das Gallenstein-Risiko senken können. Eine hohe Kohlenhydratzufuhr, insbesondere aus raffiniertem Zucker, erhöhe es hingegen.

Trost für Betroffene