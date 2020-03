Auch die Uniklinik in Leipzig, erklärt der Leiter der Geburtsmedizin, Holger Stepan: "Wir haben bei uns im Klinikum die Regelung getroffen, dass ein Angehöriger, sprich: der Partner, bei der Geburt dabei sein darf. Wir haben aber generell am Universitätsklinikum einen Besucherstopp. Der betrifft natürlich auch die Geburtshilfestation. Was aber bisher von den jungen Muttis ganz gut toleriert wird." Und auch Kapazitätsprobleme gebe es hier nicht - die Betten für die Corona-Patienten werden also nicht aus der Geburtsstation abgezwackt.